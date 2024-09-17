政策金利17.5％、３会合連続で引き下げ

パキスタン政策金利17.5％、３会合連続で引き下げ経済NEW国・地域パキスタン業種経済関連タグパキスタン金融一般証券保険マクロ経済貿易財政政策・法律・規制ＣＰＩ政策金利17.5％、３会合連続で引き下げパキスタン経済マクロ経済貿易金融一般証券保険政策・法律・規制財政NEW【フィリピン為替情報】ペソは６カ月ぶり高値、経済指標受け変動大きくフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制天津のＣＰＩ、８月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計上海市のＣＰＩ、８月は0.3％上昇中国上海経済マクロ経済統計８月ＣＰＩは3.65％上昇、２カ月連続４％未満インド経済マクロ経済統計浙江の８月ＣＰＩ、0.7％上昇中国浙江経済マクロ経済統計ＧＤＰＳＣＢ、来年の経済成長予測2.6％に引下げタイ経済マクロ経済統計金融一般NEW新政権、経済政策に新味欠く 政府はデジタル通貨配布に望みタイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台風被害40兆ドンも７％成長目標維持、政府ベトナム経済マクロ経済農林・水産金融一般政策・法律・規制災害NEW本日のニュージーランド１行情報（16日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEW政策金利17.5％、３会合連続で引き下げパキスタン経済マクロ経済貿易金融一般証券保険政策・法律・規制財政NEW香港株、本土景気刺激策で10％上昇も＝ＢＮＰ香港金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制