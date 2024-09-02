上場企業の中間期２％減益

中国上場企業の中間期２％減益内需不振や不動産不況が悪材料PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車その他製造金融一般証券不動産ＩＴ一般マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資決算雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の８月販売、９％減の１.1万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの８月販売、３カ月連続１万台超え中国北京車両統計自動車NEW吉利汽車の８月販売、21％増の18万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW小鵬の新車販売、４カ月連続で１万台超え中国広東車両統計自動車NEWＮＩＯの８月販売、４％増の２万台中国上海車両統計自動車ＩＴ一般電機車部品NEW理想汽車の８月販売、38％増の4.8万台中国北京車両統計自動車NEW自動車統計ナタ汽車の８月販売、９％減の１.1万台中国浙江車両統計自動車NEW広汽、ＰＨＶとＲＥＶの新型車を来年投入中国広東車両統計自動車NEW吉利汽車の８月販売、21％増の18万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの８月販売、４％増の２万台中国上海車両統計自動車ＩＴ一般電機車部品NEW小米ＥＶの８月販売、３カ月連続１万台超え中国北京車両統計自動車NEW賽力斯、８月販売は2.9倍の4.2万台中国重慶車両統計自動車NEW