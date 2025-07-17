【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年６月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年６月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計貿易関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計四川省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国四川経済マクロ経済統計NEW北京のＧＤＰ、１～６月は5.5％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW家計債務の対ＧＤＰ比、１～３月は87.4％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW電動車の上期販売７割増加 ＥＶ３倍近くに、ＨＶ上回るインドネシア車両統計自動車電機NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年６月インド車両貿易統計自動車二輪車NEW中古車販売、本年度10％増予測 新車上回る伸び、黒字化に期待もインド車両統計自動車NEW貿易統計石油消費量が減少、下期に落ち込み拡大も中国資源貿易統計石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW米企業７割「中国製造コスト上昇」、関税で中国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW中小景況感が一転悪化 関税政策が影響、内需鈍化も重し中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年成長率予想は3.05％、中経院が上方修正台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW汚職防止対策の強化、投資貿易産業省に提言マレーシア経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制NEWインド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年６月インド車両貿易統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年５月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年４月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024/25年度インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年２月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年１月インド車両統計自動車インドの最新ニュースマナリ、プロピレングリコール工場拡張完了インド化学化学一般設備投資NEW韓国キア、初のインド製ＥＶを発売インド車両自動車電子・コンピューター電機精密機器機械電力・ガス・水道環境車部品ディクソン、中国企業と合弁で部品生産へインドＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器証券各国・地域のトップ記事中国中小景況感が一転悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港３ＣＯＩＮＳが香港進出日系企業進出独自PICK UP商業小売りNEW台湾ＴＳＭＣ、25年予測上方修正PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ