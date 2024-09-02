広汽集団、中間期は純益半減＝販売低迷で

中国広東広汽集団、中間期は純益半減＝販売低迷で車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車統計貿易決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波零ホウ、８月販売は過去最高の３万台超え中国浙江車両統計自動車NEWＮＥＶ年間販売、11月までに１千万台超えへ中国車両統計自動車小売りNEW広汽集団、中間期は純益半減＝販売低迷で中国広東車両貿易統計決算自動車NEW現代自ＧのＨＶ輸出、１～７月は35.2％増韓国車両貿易統計自動車NEW車部品大手、サービス店拡充 ＯＥＭ減もアフター市場で稼ぐインドネシア車両自動車二輪車電機その他製造車部品NEWリチウム難局で事業環境は最悪＝ミンレスオーストラリア資源決算自動車鉱業雇用・労務NEW貿易統計上海の違法ごみ返送、１～７月は1326トン中国上海社会貿易統計社会一般NEW広汽集団、中間期は純益半減＝販売低迷で中国広東車両貿易統計決算自動車NEW７月の香港ドル預金0.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW現代自ＧのＨＶ輸出、１～７月は35.2％増韓国車両貿易統計自動車NEW１～７月の物流総額5.5％増、高温多雨影響中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運【韓国経済統計】８月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資雇用・労務