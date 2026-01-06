25年12月の乗用車販売、首位スズキ37％増

インド25年12月の乗用車販売、首位スズキ37％増車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向トヨタ現法、ティエン会長と平田社長が就任ベトナム車両自動車トヨタ12月販売２％減、３カ月連続減ベトナム車両自動車日野自、ＮＺの集団訴訟で和解ニュージーランド車両自動車25年12月の乗用車販売、首位スズキ37％増インド車両統計自動車トヨタ生産計画１千万台超、26年＝北米ＨＶ好調日本車両統計自動車裕隆日産、３年間のブランド再建計画始動へ台湾車両自動車自動車統計北汽新能源の25年販売、８割増の20.9万台中国北京車両統計自動車NEW鴻蒙智行の25年新車販売、３割増も目標未達中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW車・二輪の25年リコール、14年以降で最少中国車両統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW長安汽車の25年販売8.5％増、目標は未達中国重慶車両統計自動車NEWＣＡＴＬの電池交換施設、25年設置目標達成中国福建車両統計自動車建設・プラント陸運車部品NEW上汽の25年販売12％増、７年ぶりプラス転換中国上海車両貿易統計自動車NEWインドの最新ニュースオラ、ＰＬＩで37億ルピーの補助金受給インド車両自動車二輪車政策・法律・規制テイクオフ：日本にいる友人と雑煮の…インド社会社会一般25年11月の鉱工業生産指数、前年比6.7％上昇インド経済マクロ経済統計自動車二輪車医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ