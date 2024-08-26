第２四半期の保険料、8770万米ドルで８％増

カンボジア第２四半期の保険料、8770万米ドルで８％増金融NEW国・地域カンボジア業種金融関連タグカンボジア保険統計ＧＤＰマカオの実質ＧＤＰ、４～６月は6.9％増マカオ経済マクロ経済統計NEW世界ＧＤＰの９割とＦＴＡ、行程表発表韓国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW第２四半期の保険料、8770万米ドルで８％増カンボジア金融統計保険NEW24年成長率、5.5％に上方修正か 25年は最大６％に引き上げへマレーシア経済マクロ経済NEW４～６月の経常収支、５四半期連続で赤字インドネシア経済マクロ経済統計財政NEW金利据え置き期間が最長に 家計負債増で、10月は利下げへ韓国金融マクロ経済金融一般自動車統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW中国車、種類で外国車圧倒 上期販売された新エネ車の８割超中国車両統計自動車NEW億緯リ能の中間期１％減益、動力電池が不振中国広東車両統計決算自動車その他製造車部品NEW工業生産指数、７月は５カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW商業３種、７月は小売業・卸売業が同月最高台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW