豪２Ｑ賃金上昇率、0.8％に減速

オーストラリア豪２Ｑ賃金上昇率、0.8％に減速民間部門の伸び鈍化経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報豪２Ｑ賃金上昇率、0.8％に減速 民間部門の伸び鈍化オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務日額最低賃金が事実上17％増 通貨安誘発、実質６千チャットにミャンマー経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制公務員給与、最大42.7％引き上げ＝通信相マレーシア経済雇用・労務政策・法律・規制財政累進的賃金政策、最低月給は1810リンギからマレーシア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制給与未払いなどの申し立て、23年に増加シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務公務員の給与、医療手当を引き上げフィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制失業率米国の景気後退、経済成長に影響なし＝政府マレーシア経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器政策・法律・規制豪２Ｑ賃金上昇率、0.8％に減速 民間部門の伸び鈍化オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務６月も失業率横ばい、８カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務本日のニュージーランド１行情報（８日付）ニュージーランド経済マクロ経済６月失業率3.1％、６カ月ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺの２Ｑ失業率4.6％に悪化、利下げはまだニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務