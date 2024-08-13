ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月）５カ国で上昇率鈍化経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ浙江の７月ＣＰＩ、0.6％上昇中国浙江経済マクロ経済統計江蘇の７月ＣＰＩ、0.9％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計天津のＣＰＩ、７月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計上海市のＣＰＩ、７月は0.3％上昇中国上海経済マクロ経済統計小売指数が14年ぶりの下落幅 消費に陰り、金融政策もジレンマ韓国経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ９％減、主要３カ国で大幅減少ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ベトナムなど４カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） インドネシアとタイが２桁減ASEAN車両統計自動車