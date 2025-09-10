ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月）４％減、３カ月連続でマイナス車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計東風汽車の８月販売29％増、２カ月連続増加中国湖北車両統計自動車江淮汽車の８月販売、11カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車中国企業の海外ＦＤＩが好調 24年は世界３位、アジア投資活発中国経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制企業７割が米国事業見直し、従業員拘束受け韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ４％減、３カ月連続でマイナスASEAN車両統計自動車企業の採用意欲、全体プラスも低下傾向シンガポール経済マクロ経済貿易統計雇用・労務グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ４％減、３カ月連続でマイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率鈍化、タイは下落シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） ５カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計環境【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） ２％増、３カ月ぶり前年比プラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） インドネシア不調、２桁減続くASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） ３カ国で上昇率加速シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニューステイクオフ：８月22日から９月６日…シンガポール社会社会一般脱炭素へ５億米ドル資金、金融当局枠組みでシンガポール金融インフラ金融一般環境政策・法律・規制農林中金キャピタル、越境決済企業に出資シンガポール金融ＩＴ一般金融一般各国・地域のトップ記事中国中国企業の海外ＦＤＩが好調PICK UP経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制香港低空経済は6.6兆円規模にPICK UP経済マクロ経済その他サービス空運教育政策・法律・規制台湾輸出額、８月も大幅増続くPICK UP経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ