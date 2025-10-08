ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月）５％減、４カ月連続で前年同月割れ車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ５％減、４カ月連続で前年同月割れASEAN車両貿易統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ２カ国で上昇率が鈍化ASEAN経済マクロ経済【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） フィリピンが17％増と好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） ８％減、５カ国で前年割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ４％減、３カ月連続でマイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率鈍化、タイは下落シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース航空開発拠点、3400万ドル投入で２期開始シンガポール製造機械空運政策・法律・規制保健庁と製造業連盟、メドテック支援で提携シンガポール医薬ＩＴ一般保健医療政策・法律・規制８月の小売業売上高、１年半ぶり高水準シンガポール商業統計小売り各国・地域のトップ記事香港本土産上海ガニが直輸入解禁PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制小売り外食・飲食台湾不動産市場、４Ｑも低迷かPICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制タイ雨期終盤、洪水リスクに警戒安全情報PICK UP社会インフラ設備投資社会一般環境災害各国・地域のトップ記事一覧へ