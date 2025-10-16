充電インフラの整備を強化

中国充電インフラの整備を強化３年計画、電動車８千万台に対応PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品陸運電力・ガス・水道その他サービス統計政策・法律・規制インフラ設備投資自動車統計９月の中古車販売８％増、８カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW新車競争激化、９月販売は半数が１千台未満中国車両統計自動車NEW充電インフラの整備を強化 ３年計画、電動車８千万台に対応中国車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス陸運政策・法律・規制車部品NEW９月の輸出12.6％増、半導体・車がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW三大都市、３Ｑ成長率８％超 ＨＣＭとダナン鈍化、ハノイ堅調ベトナム経済マクロ経済統計NEW友好国と中国に対抗、レアアース輸出規制で＝米米国資源統計電子・コンピューター鉱業政策・法律・規制車部品NEW中国の最新ニュース米アップル、中国で10億元の再エネファンド中国金融ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ電力・ガス・水道金融一般環境世界ＰＣ出荷台数、３Ｑ首位はレノボ中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW辰致集団、独ベントラーと車部品合弁新設へ中国重慶車両自動車設備投資車部品NEW各国・地域のトップ記事中国充電インフラの整備を強化PICK UP車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス陸運政策・法律・規制車部品NEW香港議会選挙へ行政主導を強調PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW台湾ＴＳＭＣ、米生産増強急ぐPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ