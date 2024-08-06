海洋経済の生産額、上期は5.6％増

中国海洋経済の生産額、上期は5.6％増経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国その他製造海運石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計貿易ＧＤＰ珠江デ９市の上期ＧＤＰ、深センが高い伸び中国広東経済マクロ経済統計NEW北京市のデジタル経済、上期生産額7.8％増中国北京経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品NEW海洋経済の生産額、上期は5.6％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運NEW東南ア向けＦＤＩ、23年に中国超えタイ経済統計設備投資NEW保険市場、上期は微増の1.8億ドルカンボジア金融統計保険NEWリエル使用拡大、首相が民間企業に呼びかけカンボジア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW貿易統計江蘇省の船舶輸出、上半期は500億元で首位中国江蘇製造貿易統計その他製造海運NEW海洋経済の生産額、上期は5.6％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運NEW奇瑞の７月販売、30％増の19.5万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW半導体設備業の生産額、24年はプラス転換か台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWゴム輸出量、４～６月は6.2万トンミャンマー農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産NEW１～６月の違法薬物押収量、59億円相当ミャンマー社会貿易統計社会一般事件NEW