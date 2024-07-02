賃金一斉に上昇、物価波及回避へ監視求める

ベトナム賃金一斉に上昇、物価波及回避へ監視求める経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報４月平均賃金、4.3％増の386.6万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW賃金一斉に上昇、物価波及回避へ監視求めるベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW首都圏の最低賃金引き上げ 日額645ペソ、２年間で３度目フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制「給与が不当に低い」約５割 米社調査、５カ国で最高水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務山東の平均給与、23年は4.8％増の10.7万元中国山東経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制経営者連盟、最低賃金の算出検討を要請フィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制ＣＰＩ【月次リポート】全国（６月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（６月）台湾経済マクロ経済NEW賃金一斉に上昇、物価波及回避へ監視求めるベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW【月次リポート】マレーシア（６月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】シンガポール（６月）シンガポール経済マクロ経済NEW【月次リポート】インドネシア（６月）インドネシア経済マクロ経済NEW