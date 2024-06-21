ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月）５カ国が前年同月比で増加経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計５月の香港ドル預金0.3％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW輸出信頼感指数、４～６月は54.3に上昇香港経済マクロ経済貿易統計NEW中国での生産比率が過去最低 輸出受注調査、ＡＳＥＡＮは最高台湾経済マクロ経済貿易統計NEW６月の輸出5.1％増 半導体過去最高、ＩＴ品目けん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEWツナ缶輸出、１～５月は13％増の1600億円タイ食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEWビザ免除で観光業復活、経済回復をけん引タイ経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） ５カ国が前年同月比で増加ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） マレーシアが首位浮上ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） ６カ国全てでマイナス成長シンガポール経済貿易統計