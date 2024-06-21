中国の今年ＧＤＰ4.8％成長、フィッチ予測

中国中国の今年ＧＤＰ4.8％成長、フィッチ予測経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国米国マクロ経済統計貿易ＧＤＰ中国の今年ＧＤＰ4.8％成長、フィッチ予測中国経済マクロ経済貿易統計NEW一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済NEW６月の景気楽観指数、３カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計NEW40年代はマイナス成長期に 韓国銀行、生産性低下で停滞韓国経済マクロ経済統計NEW経済統計発表日、毎月29日から翌月６日にベトナム経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW３月末の公的債務110米ドル、ＧＤＰ比は19％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEW貿易統計定刻運行の中欧班列、大湾区で初導入中国広東運輸貿易統計陸運NEW中国の今年ＧＤＰ4.8％成長、フィッチ予測中国経済マクロ経済貿易統計NEW３～５月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW５月輸出受注額は７％増 ３カ月連続プラス、ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW５月の輸出11.5％増、半導体・船舶など好調韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW対中の海水エビ輸出、過去８カ月に627トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW