脱石炭戦略、大手が試行錯誤

インドネシア脱石炭戦略、大手が試行錯誤ＥＶ事業やＭ＆Ａ、目標は遅れもPICK UP資源NEW国・地域インドネシア業種資源関連タグインドネシア自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道統計貿易環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアにＥＶ化の波アジアで進む脱炭素脱石炭戦略、大手が試行錯誤 ＥＶ事業やＭ＆Ａ、目標は遅れもインドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道環境NEWセムコープ、脱炭素化で燃料電池大手と提携シンガポール公益電力・ガス・水道環境日タイエネルギー政策対話、覚書３件を締結タイ公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制双日、インド製造アンモニアの日本供給で合意インド資源化学一般その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境脱炭素と税逃れ防止に署名、ＩＰＥＦ閣僚会合アジア経済自動車環境雇用・労務政策・法律・規制ＩＰＥＦ、政府が２分野の協定案を承認タイ経済マクロ経済外交アジアにＥＶ化の波トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく中国車両統計自動車NEW車買い替え補助金、申請数４万件突破中国車両統計自動車電機政策・法律・規制小売りNEW上汽の５月販売17％減、２カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車NEW昊ハク、Ｌ３対応車のグローバルモデル発売中国広東車両自動車ＩＴ一般NEWＮＩＯ、１～３月期は赤字額１割拡大中国上海車両決算自動車NEW広汽集団の５月販売、５カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車NEW自動車統計トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく中国車両統計自動車NEW車買い替え補助金、申請数４万件突破中国車両統計自動車電機政策・法律・規制小売りNEW広汽集団の５月販売、５カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車NEW上汽の５月販売17％減、２カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車NEW日産の５月販売2.8％減、２カ月連続減少中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、５月販売は８割増の1045台中国山東車両統計自動車NEW貿易統計１～４月のサービス貿易、17％増の2.4兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW５月の輸出7.6％増 ２カ月連続プラス、主力が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW５月の掘削機販売、２カ月連続で増加中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW５月輸出額、７カ月連続増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW５月輸出額、７カ月連続増 ＡＩ需要で、６月は19％増予想台湾経済マクロ経済貿易統計NEW商務省、新市場強化で通年輸出１～２％増へタイ経済貿易統計メディア政策・法律・規制NEW