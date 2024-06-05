一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入

中国吉林一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入車両NEW国・地域中国吉林業種車両関連タグ中国インドネシア中央アジアアフリカ欧州自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波五菱汽車の新車販売、５月は11.1万台中国広西車両貿易統計自動車NEW一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易統計自動車NEW今年の車載電池搭載量36％増 伸び拡大、ＰＨＶが押し上げ中国車両統計自動車その他製造車部品NEW５月新車販売は2.4％減 ＥＶ好調、ラクスジェンやテスラ台湾車両統計自動車NEWＫＧモビリティー、「コランドＥＶ」発売韓国車両自動車NEW起亜のＳＵＶ「ＥＶ３」、予約受付を開始韓国車両自動車NEW自動車統計力帆の５月販売36％減、５カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車NEW五菱汽車の新車販売、５月は11.1万台中国広西車両貿易統計自動車NEW一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易統計自動車NEW湖北のＮＥＶ充電器数、給油機の13倍中国湖北運輸統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運NEW長城汽車の５月販売、14カ月ぶりにマイナス中国河北車両統計自動車NEW今年の車載電池搭載量36％増 伸び拡大、ＰＨＶが押し上げ中国車両統計自動車その他製造車部品NEW貿易統計五菱汽車の新車販売、５月は11.1万台中国広西車両貿易統計自動車NEW一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易統計自動車NEW綿花の需要戻らず、内外需とも圧力強まる中国繊維貿易統計繊維農林・水産NEW１Ｑ港湾貨物取扱量、17四半期ぶりプラス香港運輸貿易統計海運NEW【月次リポート】香港（５月）香港経済マクロ経済統計社会一般環境政治一般政策・法律・規制NEW１～２月のＧＳＰ輸出752億円、対米が最大タイ経済マクロ経済貿易統計NEW