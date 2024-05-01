最低賃金、年１回見直しへ

香港最低賃金、年１回見直しへ計算式を導入、26年からPICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報最低賃金、年１回見直しへ 計算式を導入、26年から香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中小企業の従業員、今年は5.6％昇給希望香港経済統計保険雇用・労務NEW２月平均賃金、11.5％増の435万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW累進的賃金、６月に実験開始 公務員の最低月給は13％引き上げマレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制財政NEW最低賃金の見直し指示 大統領、企業の負担増もフィリピン経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW再就職の中高年に手当、７月から２万HKドル香港経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ＣＰＩ最低賃金、年１回見直しへ 計算式を導入、26年から香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW物価伸び、14カ月ぶり高水準 ４月4.4％、ドン安・燃料高響くベトナム経済マクロ経済統計NEWＮＺの生活費は１年で6.2％増、やや減速ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般社会一般NEW【豪ドル為替マーケット分析】新連載 ＜ＳＭＢＣ・第１幕＞３つのスポーツシーンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW深セン市のＧＤＰ、１～３月は6.4％成長中国深セン経済マクロ経済統計台経院、24年ＧＤＰ成長率予測を上方修正台湾経済マクロ経済統計ＧＤＰトップタレントパス、３月末までに６万人認可香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW最低賃金、年１回見直しへ 計算式を導入、26年から香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾のＧＤＰ成長率、１Ｑは6.51％台湾経済マクロ経済統計NEW１ＱのＧＤＰ成長率は6.51％ 予想上回る、ＡＩ需要で輸出好調台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW韓国の名目ＧＤＰ、メキシコに抜かれ14位に韓国経済マクロ経済統計NEWＩＭＦ、タイの成長率予測2.7％に引き下げタイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW