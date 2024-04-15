ＮＺ企業70％、直近１年間で給与引き上げ

ニュージーランドＮＺ企業70％、直近１年間で給与引き上げ経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報ＮＺ企業70％、直近１年間で給与引き上げニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務NEW２月経常性賃金、前年同月比2.52％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務社会サービス賃金指針、24年度昇給率８％シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制ＡＩ関連の上昇目立つ テック人材報酬、23年相場シンガポールＩＴ統計ＩＴ一般雇用・労務観光10都県のホテル従業員賃上げ、閣議承認タイ経済マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制最低賃金の引き上げ幅を2.8%未満に=豪財界オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ＣＰＩ江蘇の３月ＣＰＩ、0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計NEW浙江の３月ＣＰＩ、0.1％上昇中国浙江経済マクロ経済統計NEW北京のＣＰＩ、３月は横ばい中国北京経済マクロ経済統計NEW広東のＣＰＩ、３月は0.1％上昇＝0.7Ｐ鈍化中国広東経済マクロ経済統計NEWスーパーの商品価格、23年は1.9％上昇香港商業マクロ経済統計食品・飲料小売りNEWＮＺ企業70％、直近１年間で給与引き上げニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務NEW