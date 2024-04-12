24年世界貿易量2.6％増、ＷＴＯ予測

アジア24年世界貿易量2.6％増、ＷＴＯ予測経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ日本統計貿易自動車統計３月の中古車取引９％増、２カ月ぶりプラス中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWＶＷの中国販売、24年１Ｑは８％増の69万台中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、１Ｑは２倍の2514台中国山東車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、３月は26％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW上海の観光収入、23年は８割増の4122億元中国上海観光統計その他サービス観光イベント政策・法律・規制小売りNEW３月ＰＰＩは2.8％下落、生産財の不振続く中国経済マクロ経済統計NEW貿易統計車載動力電池の搭載量、３月は26％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW対米輸出、１～３月24％増 繊維も復調、対中輸入は３割増ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEWＡＭＲＯ予測、24年の経済成長率は3.2％ミャンマー経済マクロ経済貿易統計金融一般財政NEWＥＣ安全性、フェイスブックが最低評価継続シンガポールＩＴ統計ＩＴ一般政策・法律・規制小売りNEW東南アの成長率予測4.6％ ア開銀、リスク考慮し下方修正ASEAN経済マクロ経済統計NEW２月輸出額16％増、２カ月連続プラスフィリピン経済マクロ経済貿易電子・コンピューター食品・飲料農林・水産鉱業NEW