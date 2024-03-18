鉱工業生産が２年ぶり高水準

中国鉱工業生産が２年ぶり高水準製造業が回復傾向、１～２月経済PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属農林・水産機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食マクロ経済統計インフラ設備投資雇用・労務自動車統計今年の値下げ車種、３カ月間で23年の半数に中国車両統計自動車NEW鉱工業生産が２年ぶり高水準 製造業が回復傾向、１～２月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW24年の新車販売台数、前年比４万台超減も台湾車両統計自動車車部品NEW現代自・起亜の環境車販売、累計500万台に韓国車両統計自動車NEW２月新車販売、前年同月比1.1％減の6.3万台マレーシア車両統計自動車NEW損保総収入保険料、23年は１割増の102億ドルシンガポール金融統計保険NEW失業率鉱工業生産が２年ぶり高水準 製造業が回復傾向、１～２月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW12～２月の失業率2.9％、５期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW23年４Ｑの雇用増加数、大幅に縮小シンガポール経済統計雇用・労務常務会議、経済目標実現に部門間協力強化中国経済マクロ経済農林・水産教育政策・法律・規制２月就業者32.9万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１月の失業率横ばい、３カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務