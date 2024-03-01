ASEAN【マクロ経済ウオッチ】第11回輸出の持ち直しにバラツキ経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済関連トピックス・特集・連載ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチＧＤＰＪＳＣＣＩＢ、ＧＤＰ成長率予測を据え置きタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政世銀が成長予測引下げ、財政出動遅れなどでタイ経済マクロ経済政策・法律・規制越の超富裕層、23年は2.4％増ベトナム経済マクロ経済社会一般情報通信産業の売上高、１～２月は24％増ベトナムＩＴ統計ＩＴ一般24年ＧＤＰ成長率4.5％、ムーディーズ予測マレーシア経済マクロ経済統計サービス税見直し、34.5億リンギの増収効果マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチ【マクロ経済ウオッチ】第11回 輸出の持ち直しにバラツキASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第10回 インバウンド需要取り込みの正念場シンガポール経済マクロ経済統計観光【マクロ経済ウオッチ】第９回 輸出回復とエレクトロニクス市況の好転ASEAN経済マクロ経済統計【マクロ経済ウオッチ】第８回 通貨と景気に板挟みの金融政策シンガポール経済マクロ経済統計【マクロ経済ウオッチ】第７回 資源インフレは再燃するのかシンガポール経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第６回 ＡＳＥＡＮの景気減速にみる世界の在庫循環ASEAN経済マクロ経済