シンガポール【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（23年12月）経済国・地域シンガポール業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計スマホパネルの23年世界出荷、中国が７割に中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー徴兵制をタイ警戒 大量流入、首相「正規なら歓迎」ミャンマー経済マクロ経済統計観光雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交23年税収４％減、関税局が目標割れカンボジア経済統計政策・法律・規制財政グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（23年12月）シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ７％減の32万台、２カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、フィリピン２桁減続くASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 13％減、８カ月連続で前年割れASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計