ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月）４カ国で上昇率加速経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般24年成長率予測、4.2％に引き上げ＝ＤＢＳ台湾経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計４～６月ＧＤＰ4.7％に減速 消費弱く、投資と外需が下支え中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食24年下半期は景況感改善へ 成長率５％超えも、景気占う４要因マレーシア経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） インドネシアとタイが２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） ５カ国が前年同月比で増加ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） マレーシアが首位浮上ASEAN車両統計自動車