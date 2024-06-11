ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月）14％増加、14カ月ぶり高水準経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計浙江の１～５月経済統計、鉱工業は8.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計受動デバイス生産額、３年ぶりにプラスへ台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター尿素の中国依存解消、調達先が多様化韓国化学貿易統計化学一般ＩＣＴ輸出、２カ月連続で30％台の増加韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計５月の輸出額は0.1％減少 電子けん引で下げ幅縮小シンガポール経済マクロ経済貿易統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） マレーシアが首位浮上ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） ６カ国全てでマイナス成長シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） 主要２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計