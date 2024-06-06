ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月）３カ国で上昇率加速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEWＮＺカード決済2.3％増、インフレ率下回るニュージーランド金融統計金融一般不動産建設・プラントNEW電気代とガソリン代、値上げは慎重に＝首相ベトナム経済マクロ経済保健医療インフラ電力・ガス・水道教育政策・法律・規制５月ＣＰＩ1.5％上昇、２カ月連続でプラスタイ経済マクロ経済統計中銀が金利維持、８会合連続 年末または１～３月期に利下げかインド経済マクロ経済食品・飲料金融一般証券保険社会一般５月ＣＰＩ上昇率2.24％、３カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） マレーシアが首位浮上ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） ６カ国全てでマイナス成長シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） 主要２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２割減の27万台、３カ国で２桁減ASEAN車両統計自動車