ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月）12％増、２カ月連続で２桁成長経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計義烏市の上期輸出２割増、スポーツ関連好調中国浙江経済マクロ経済貿易統計その他製造スポーツNEW工業生産指数、６月は４カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計NEW物価上昇率が約３年ぶり低水準 エコノミスト、通年予測下方修正シンガポール経済マクロ経済統計NEWコメ輸入量25％増、１～６月フィリピン農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEWＮＺ６月の貿易赤字が縮小、輸入11％減でニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） インドネシアとタイが２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） ５カ国が前年同月比で増加ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計