「うなぎ四代目菊川」、１号店オープン

タイ「うなぎ四代目菊川」、１号店オープン日系企業進出PICK UPサービス更新国・地域タイ業種サービス関連タグタイ日本食品・飲料外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアのフードビジネスアジアの《日系進出》最新動向アジアのフードビジネス「うなぎ四代目菊川」、１号店オープンタイサービス食品・飲料外食・飲食更新ホタテ加工、越に期待大きく 中国禁輸で、販路など課題もベトナム農水貿易食品・飲料農林・水産日本からの家禽輸入禁止、鳥インフルでフィリピン農水貿易食品・飲料農林・水産中国、日本産水産物40％減＝３年ぶり低水準中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制日本鮮魚専門店でホタテフェア、消費を促進香港食品貿易食品・飲料農林・水産卸売り小売り外食・飲食豆乳ラーメン「豆禅」、海外１号店マレーシアサービス食品・飲料外食・飲食アジアの《日系進出》最新動向竹田ｉＰ、タイにパッケージ製造子会社タイ製造その他製造紙・パルプ設備投資「うなぎ四代目菊川」、１号店オープンタイサービス食品・飲料外食・飲食更新山洋電気、成都に営業子会社中国四川電機電機その他製造証券はま寿司が北京に初出店、17日開業中国北京サービス食品・飲料外食・飲食東南アのディープテックハブへ リバネス、サイバージャヤに拠点マレーシア製造マクロ経済ベンチャーＩＴ一般その他製造日系アクセルビットが拠点開設、海外初マレーシアＩＴＩＴ一般