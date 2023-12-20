マレーシア【23年の10大ニュース】内需堅調も輸出減で経済失速新政権１年目、問われる手腕独自PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア自動車電機金融一般陸運ＩＴ一般電子・コンピューター小売り観光マクロ経済統計貿易環境設備投資雇用・労務政治一般外交関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波2023年 アジアの10大ニュースアジアにＥＶ化の波小米のＥＶ、１号車はセダン「ＳＵ７」中国北京車両自動車ＩＴ一般NEW華為ＯＳ搭載車「問界Ｍ９」発売、46万元超中国深セン車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEWＥＶ専用駐車場、27年半ばに20万台分香港車両自動車インフラ不動産建設・プラント陸運環境政策・法律・規制NEW起亜やテスラ、14車種・2.8万台リコール韓国車両自動車車部品NEWＥＶ輸入関税とエコカー税、優遇継続を承認タイ車両貿易自動車財政NEWＥＶプライマス、３年以内に販売１万台目標タイ車両自動車NEW2023年 アジアの10大ニュース【23年の10大ニュース】新政権、経済の低迷打開へ 自動車市場は中国系のＥＶが席巻タイ経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】軍政継続、民族紛争が激化 各勢力「武力依存」で対話困難ミャンマー経済マクロ経済貿易繊維石油・石炭・ガス設備投資社会一般事件政治一般軍事財政外交災害NEW【23年の10大ニュース】内需堅調も輸出減で経済失速 新政権１年目、問われる手腕マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機金融一般設備投資陸運観光環境雇用・労務政治一般外交小売りNEW【23年の10大ニュース】不動産、バブル解消に本腰へ 輸出業界、新環境対応に苦心ベトナム経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】マルコス政権、成長へ布石 公共事業を推進、ファンドも設立フィリピン経済マクロ経済自動車保健医療石油・石炭・ガスインフラ金融一般空運社会一般環境政治一般政策・法律・規制外交小売り【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済ＣＰＩ24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW【23年の10大ニュース】内需堅調も輸出減で経済失速 新政権１年目、問われる手腕マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機金融一般設備投資陸運観光環境雇用・労務政治一般外交小売りNEW【23年の10大ニュース】世界に存在感示した１年 人口最多、初のＧ20議長国インド経済マクロ経済政治一般NEW最賃は１月から2.4％引上げ、３月に追加へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制11月のＣＰＩ上昇率3.6％、２年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計【23年の10大ニュース】マルコス政権、成長へ布石 公共事業を推進、ファンドも設立フィリピン経済マクロ経済自動車保健医療石油・石炭・ガスインフラ金融一般空運社会一般環境政治一般政策・法律・規制外交小売りＧＤＰマカオの１人当たりＧＤＰ、23年は５位マカオ経済マクロ経済統計NEWＥＥＣの投資優遇とスマート都市、来年始動タイ経済マクロ経済不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW24年度予算案を閣議で最終承認、国会提出へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【23年の10大ニュース】新政権、経済の低迷打開へ 自動車市場は中国系のＥＶが席巻タイ経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】軍政継続、民族紛争が激化 各勢力「武力依存」で対話困難ミャンマー経済マクロ経済貿易繊維石油・石炭・ガス設備投資社会一般事件政治一般軍事財政外交災害NEW24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW自動車統計日系の中国従業員数、首位パナは７万人超中国経済統計雇用・労務NEW河北の輸出、１～11月は9.1％増＝伸び拡大中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW１～11月の工業企業利益４％減、改善続く中国経済マクロ経済統計NEW11月の住宅ローン残高、10カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW【23年の10大ニュース】内需堅調も輸出減で経済失速 新政権１年目、問われる手腕マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機金融一般設備投資陸運観光環境雇用・労務政治一般外交小売りNEW＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW貿易統計貴州の１～11月経済統計、鉱工業は6.3％増中国貴州経済マクロ経済貿易統計NEW広東の国際貨物列車、年運行が初の1000本超中国広東運輸貿易統計陸運NEW河北の輸出、１～11月は9.1％増＝伸び拡大中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW11月の景気指数、15カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計NEW11月肥料輸入６万トン、オマーンからが最大ミャンマー農水貿易統計化学一般農林・水産NEW