ミャンマー【23年の10大ニュース】軍政継続、民族紛争が激化各勢力「武力依存」で対話困難独自PICK UP経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマー繊維石油・石炭・ガスマクロ経済貿易財政設備投資政治一般外交軍事社会一般事件災害関連トピックス・特集・連載2023年 アジアの10大ニュース2023年 アジアの10大ニュース【23年の10大ニュース】新政権、経済の低迷打開へ 自動車市場は中国系のＥＶが席巻タイ経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】軍政継続、民族紛争が激化 各勢力「武力依存」で対話困難ミャンマー経済マクロ経済貿易繊維石油・石炭・ガス設備投資社会一般事件政治一般軍事財政外交災害NEW【23年の10大ニュース】内需堅調も輸出減で経済失速 新政権１年目、問われる手腕マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機金融一般設備投資陸運観光環境雇用・労務政治一般外交小売りNEW【23年の10大ニュース】不動産、バブル解消に本腰へ 輸出業界、新環境対応に苦心ベトナム経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】マルコス政権、成長へ布石 公共事業を推進、ファンドも設立フィリピン経済マクロ経済自動車保健医療石油・石炭・ガスインフラ金融一般空運社会一般環境政治一般政策・法律・規制外交小売り【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済ＧＤＰマカオの１人当たりＧＤＰ、23年は５位マカオ経済マクロ経済統計NEWＥＥＣの投資優遇とスマート都市、来年始動タイ経済マクロ経済不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW24年度予算案を閣議で最終承認、国会提出へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【23年の10大ニュース】新政権、経済の低迷打開へ 自動車市場は中国系のＥＶが席巻タイ経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】軍政継続、民族紛争が激化 各勢力「武力依存」で対話困難ミャンマー経済マクロ経済貿易繊維石油・石炭・ガス設備投資社会一般事件政治一般軍事財政外交災害NEW24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW