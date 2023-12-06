中国消費市場が新時代に突入

中国中国消費市場が新時代に突入５％の中速成長期へPICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計ＣＰＩ中国消費市場が新時代に突入 ５％の中速成長期へ中国経済マクロ経済統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食11月ＣＰＩ上昇率は2.90％、５月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計国家銀、市場に30億ドル還流 ドン安懸念後退、金利低下促すベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】高速ステージ移行オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済【ニューストップ５】2023年11月台湾経済マクロ経済政治一般選挙ＧＤＰ中国消費市場が新時代に突入 ５％の中速成長期へ中国経済マクロ経済統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食ＥＥＣ、第２期は交通インフラに1.4兆円タイ経済マクロ経済政策・法律・規制24年度の新規借入約３兆円＝公的債務事務局タイ経済マクロ経済財政フィッチ格付け見通し、安定的に据え置きマレーシア経済マクロ経済財政初の山岳トンネル、工事進む 日本支援、経済活性化に期待フィリピン建設マクロ経済インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制外交豪ＧＤＰ、0.2％増に鈍化 貯蓄率は16年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資