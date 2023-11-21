10月のＣＰＩ上昇率2.7％、伸び幅0.7Ｐ拡大

香港10月のＣＰＩ上昇率2.7％、伸び幅0.7Ｐ拡大経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港小売りマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向10月のＣＰＩ上昇率2.7％、伸び幅0.7Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売りNEW10月の生産者物価、0.8％上昇韓国経済マクロ経済統計NEW遼寧省の10月ＣＰＩ、10月は0.3％下落中国遼寧経済マクロ経済統計23年物価上昇率、ＩＭＦが3.6％に上方修正韓国経済マクロ経済統計豪のインフレ率5.4％、先進国15カ国で最高値オーストラリア経済マクロ経済金融一般住宅価格の下落継続 新築値下がり都市が１年ぶり多さ中国建設統計不動産建設・プラントＣＰＩ天津の１～10月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW10月のＣＰＩ上昇率2.7％、伸び幅0.7Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売りNEWＧＤＰ成長率、1.5％に減速 輸出が低迷、首相は「懸念」表明タイ経済マクロ経済統計遼寧省の10月ＣＰＩ、10月は0.3％下落中国遼寧経済マクロ経済統計中銀、金利6.5％に据え置き 物価高緩む、利上げ効果見極めフィリピン金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制