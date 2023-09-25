ＣＰＩ、１年７カ月ぶり低水準

シンガポールＣＰＩ、１年７カ月ぶり低水準タイトな金融政策は維持の見方PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向ＣＰＩ、１年７カ月ぶり低水準 タイトな金融政策は維持の見方シンガポール経済マクロ経済統計NEWガソリン値下げ、11週間ぶりフィリピン資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW８月の消費者物価、２％上昇 専門家は通年2.7～2.8％見通しマレーシア経済マクロ経済統計８月のＣＰＩ上昇率1.8％、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計小売り中銀、政策金利据え置き ２会合連続、インフレ抑制を考慮台湾金融金融一般政策・法律・規制果物価格が高騰、猛暑や長雨で作柄悪化韓国農水農林・水産社会一般文化・宗教ＣＰＩ広東省の鉱工業生産、１～８月は2.9％増中国広東経済マクロ経済統計NEW遼寧省の１～８月経済統計、鉱工業は5.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW会社員の半数が給与使い切り 生活悪化も５割、インフレ背景に台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＣＰＩ、１年７カ月ぶり低水準 タイトな金融政策は維持の見方シンガポール経済マクロ経済統計NEW８月の消費者物価、２％上昇 専門家は通年2.7～2.8％見通しマレーシア経済マクロ経済統計山東の１～８月経済統計、鉱工業は7.1％増中国山東経済マクロ経済統計自動車統計遼寧省の１～８月経済統計、鉱工業は5.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW輸入車の規模維持を、業界団体幹部中国車両貿易統計自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～８月は2.9％増中国広東経済マクロ経済統計NEW水素エネ産業が黄金期突入 地方政府の動き活発化、巨額投資中国公益統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEWＣＰＩ、１年７カ月ぶり低水準 タイトな金融政策は維持の見方シンガポール経済マクロ経済統計NEW貿易統計安徽の１～８月経済統計、鉱工業は7.3％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧省の１～８月経済統計、鉱工業は5.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW輸入車の規模維持を、業界団体幹部中国車両貿易統計自動車NEW８月の空港旅客400万人、前年同月の８倍に香港運輸貿易統計空運観光NEWコメ生産量３％減予測、エルニーニョの影響タイ農水貿易統計農林・水産環境NEW