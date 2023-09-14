天津の８月ＣＰＩは0.5％、４カ月ぶり上昇

中国天津天津の８月ＣＰＩは0.5％、４カ月ぶり上昇経済NEW国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向天津の８月ＣＰＩは0.5％、４カ月ぶり上昇中国天津経済マクロ経済統計NEW８月卸売物価0.52％下落、５カ月連続マイナスインド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換中国江蘇経済マクロ経済統計８月の輸入物価指数、9.0％下落韓国経済マクロ経済貿易統計来年のインフレ率、最賃引き上げで２％もタイ経済マクロ経済上海のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国上海経済マクロ経済統計ＣＰＩ天津の８月ＣＰＩは0.5％、４カ月ぶり上昇中国天津経済マクロ経済統計NEW江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換中国江蘇経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】伏兵、市場を荒らすのかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制上海のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国上海経済マクロ経済統計浙江の８月ＣＰＩ、３カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計23年の経済成長率４～５％、地場格付け予測マレーシア経済マクロ経済統計