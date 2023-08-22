【為替マーケット分析】三色織り成す豪ドル安

オーストラリア【為替マーケット分析】三色織り成す豪ドル安経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析失業率【為替マーケット分析】三色織り成す豪ドル安オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW７月失業率3.56％、２カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務５～７月の失業率2.8％、４年ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪７月の失業率、3.7％に上昇 予想以上に悪化オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食６月の失業率3.4％、５カ月ぶり改善マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】三色織り成す豪ドル安オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】弱き者、再び弱くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】心は既に決まっていたオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】鷹の合唱、混声にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制