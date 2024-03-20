【為替マーケット分析】米ドルは強者（つわもの）、円は踊り子

オーストラリア【為替マーケット分析】米ドルは強者（つわもの）、円は踊り子経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ【つれづれルピア】米 金利利下げの動向インドネシア経済マクロ経済NEW【為替マーケット分析】米ドルは強者（つわもの）、円は踊り子オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW豪金利、4.35％で据え置き 引き締めバイアス後退もオーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制食品・外食物価、依然として上昇傾向韓国経済マクロ経済統計食品・飲料外食・飲食遼寧の２月ＣＰＩ、６カ月ぶりプラス中国遼寧経済マクロ経済統計国泰金、24年成長率を3.0％に上方修正台湾経済マクロ経済統計ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】米ドルは強者（つわもの）、円は踊り子オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】三つ巴（みつどもえ）オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】株、お株を奪うオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】異なる体感温度オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】試合から消えるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】出番待ちオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制