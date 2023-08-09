【為替マーケット分析】弱き者、再び弱く

オーストラリア【為替マーケット分析】弱き者、再び弱く経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析失業率７月就業者21.1万人増、21年以来の低水準韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW６月失業率4.5％に上昇、雇用は58.2万人増フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【為替マーケット分析】弱き者、再び弱くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWＮＺの２Ｑ失業率、3.6％に上昇で転換期にニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務６月の失業率0.9％、24歳以下が4.9％に改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ企業信頼感が改善、景気への警戒は続くニュージーランド経済マクロ経済統計ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】弱き者、再び弱くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】心は既に決まっていたオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】鷹の合唱、混声にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】休符を奏でたＲＢＡオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】あれよあれよ するりするりオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制