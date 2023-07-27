ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月）２％増の27.2万台、インドネシアで伸び鈍化車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計長安福特、フォードの中国ＥＶ部門引き継ぎ中国重慶車両統計自動車小売り新興ＥＶの零ホウ汽、７月販売も過去最高中国浙江車両統計自動車理想汽車の７月販売、２カ月連続３万台超え中国北京車両統計自動車上海の上期輸出、電動車など３品目は７割増中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造車部品15地域ＧＤＰが全国平均超え 23年上期、経済回復遅れも反映中国経済マクロ経済統計７月の輸出額16.5％減 半導体が３割減、２カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機機械グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ２％増の27.2万台、インドネシアで伸び鈍化ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出は９％減、２カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） 13％増の27万台、インドネシアは好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） 前月に続き全６カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易