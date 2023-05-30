ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月）輸出は８％減、２年３カ月ぶりマイナス経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計上海市、１～５月輸出額は16.9％増中国-上海経済マクロ経済貿易統計５月輸出受注額は18％減少 ９カ月連続、上期は２割減予測台湾経済マクロ経済貿易統計貿易・産業雇用者連、下期に成長鈍化と予測タイ経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制４～５月の対中国境貿易、61％増の６億ドルミャンマー経済マクロ経済貿易統計１～５月対日貿易総額、10％減の７億米ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計５月輸出、マイナス幅は縮小 機械など製造業製品が全体底上げマレーシア経済マクロ経済貿易統計電機精密機器農林・水産石油・石炭・ガスグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 輸出は８％減、２年３カ月ぶりマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） ２割減の22万台、１年７カ月ぶりマイナス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） 全６カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） 13％増の1.5兆円、２桁伸長も伸び鈍化ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ６カ国全てで上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計