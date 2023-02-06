アジア【月次リポート】自動車ニュース（23年１月）インド、日本抜き世界３位に＝22年新車販売車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国韓国タイシンガポールインドネシアフィリピンインド日本中東欧州自動車関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（23年１月） インド、日本抜き世界３位に＝22年新車販売アジア車両自動車NEW【月次リポート】自動車ニュース（22年12月） トヨタ、ＥＶ・ＦＣＶピックアップ投入へアジア車両自動車政策・法律・規制【月次リポート】自動車ニュース（22年11月） Ｇ20サミットで電動化に勢い、インドネシアアジア車両自動車環境【月次リポート】自動車ニュース（22年10月） 中国メーカー、欧州で存在感アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（22年９月） 中国ＢＹＤが700億円投資、タイでＥＶ生産へアジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（22年８月） ホンダ、韓ＬＧと米国で44億ドルの電池工場アジア車両自動車車部品関連記事日産ルノー不平等出資解消、相互に15％日本車両自動車ＥＶ続々、仮想現実も話題＝米ＣＥＳ開幕米国電機自動車電子・コンピューター電機環境イベント車内エンタメ充実で対抗、ソニーホンダＥＶ米国ＩＴ自動車ＩＴ一般娯楽ソニー・ホンダＥＶ公開、米ＣＥＳで試作車展示米国電機自動車電子・コンピューター電機娯楽仏政府がルノー後継者選定、トヨタ副社長も候補欧州車両自動車