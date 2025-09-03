アジア【月次リポート】自動車ニュース（25年８月）スズキ、インドでＥＶ生産開始車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国韓国タイベトナムマレーシアインドネシアインド日本自動車関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（25年８月） スズキ、インドでＥＶ生産開始アジア車両自動車NEW【月次リポート】自動車ニュース（25年７月） ガソリン二輪車、越ハノイ都心の走行禁止へアジア車両自動車車部品【月次リポート】自動車ニュース（25年６月） ＣＡＴＬのインドネシア電池工場が着工、30万台分アジア車両自動車ＩＴ一般陸運【月次リポート】自動車ニュース（25年５月） 現代自がサウジに生産拠点、来年稼働目指すアジア車両自動車設備投資環境【月次リポート】自動車ニュース（25年４月） 鴻海が日本でバス生産計画、三菱自との協業もアジア車両自動車イベント【月次リポート】自動車ニュース（25年３月） スマホのシャオミ、27年に海外でＥＶ展開アジア車両自動車日本の最新ニュースホンダ本社が東京駅前へ、青山ビル三井不に譲渡日本車両自動車不動産デンソー、プラグ事業を特殊陶業に譲渡日本車両車部品NEW空調各社に体育館特需、小中校の導入は２割日本電機電機NEW各国・地域のトップ記事中国上期のＭ＆Ａ取引額５割増PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資政策・法律・規制NEW香港香港が技術集積地ランク首位PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾新車販売、６カ月ぶり低水準PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ