アジア【月次リポート】自動車ニュース（25年12月）ＥＵ、エンジン車の35年販売禁止を撤回へ車両国・地域アジア業種車両関連タグ中国韓国タイインドネシア日本米国欧州自動車車部品環境関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（25年12月） ＥＵ、エンジン車の35年販売禁止を撤回へアジア車両自動車環境車部品【月次リポート】自動車ニュース（25年11月） トヨタのピックアップトラック、10年ぶりのフルモデルチェンジアジア車両自動車陸運【月次リポート】自動車ニュース（25年10月） ＢＹＤ、軽ＥＶや小型トラックを東京で初公開アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（25年９月） 中国政府、自動車産業の安定成長に軸足アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（25年８月） スズキ、インドでＥＶ生産開始アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（25年７月） ガソリン二輪車、越ハノイ都心の走行禁止へアジア車両自動車車部品