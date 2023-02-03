【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW消費者物価、１月8.7％上昇 ３カ月連続で14年ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW１月のＣＰＩ5.02％上昇、鈍化傾向続くタイ経済マクロ経済統計ＮＺ生活費、全世帯グループで高騰＝統計局ニュージーランド経済マクロ経済統計社会一般吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、マレーシアは好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）５カ国が２桁成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％増の30万台、11カ月ぶり低成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月）２カ国で７％台の高水準ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月）３カ国で６％超の高水準シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）５カ国で伸び加速、タイは２カ月連続５％超ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月）３カ国で前月上回るシンガポール経済マクロ経済統計