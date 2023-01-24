NNA ASIA

サービス案内
    アジア

    【インフルエンサーinアジア】 ネパール女性と結婚 日本の暮らし楽しむ ケンイチロウさん、さーちゃん

    社会
    NEW

    ＳＮＳで多数のフォロワーを持ち、強い影響力を持つインフルエンサーが注目を集める昨今。そんな彼・彼女たちの中から、日本とアジアをつなぐインフルエンサーをご紹介。（編集部　古林由香）

    国・地域
    アジア
    業種
    社会
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    インフルエンサーinアジア

    関連記事