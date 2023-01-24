【インフルエンサーinアジア】 ネパール女性と結婚 日本の暮らし楽しむ ケンイチロウさん、さーちゃん

アジア【インフルエンサーinアジア】 ネパール女性と結婚 日本の暮らし楽しむ ケンイチロウさん、さーちゃん社会NEWＳＮＳで多数のフォロワーを持ち、強い影響力を持つインフルエンサーが注目を集める昨今。そんな彼・彼女たちの中から、日本とアジアをつなぐインフルエンサーをご紹介。（編集部 古林由香）国・地域アジア業種社会関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本ネパール社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載インフルエンサーinアジアインフルエンサーinアジア【インフルエンサーinアジア】 ネパール女性と結婚 日本の暮らし楽しむ ケンイチロウさん、さーちゃんアジア社会社会一般文化・宗教NEW【インフルエンサーinアジア】 縁あってスリランカと20年 この国の未来を応援したい 内海由周さんアジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教【インフルエンサーinアジア】「本音でわかりやすい」 台湾美食を３つ星評価 ゾロさんアジア社会社会一般文化・宗教【インフルエンサーinアジア】 子育てしながら動画にトライ 台湾のよさを“日本感覚”で インリンさんアジア社会社会一般文化・宗教【インフルエンサーinアジア】第六感を信じカンボジアへ 旅する感動を笑顔でシェア Ｊｕｎさんアジア社会社会一般【インフルエンサーinアジア】日本人だけど「自称香港人」 広東語でご当地愛を伝える リンモクさんアジア社会社会一般関連記事【インフルエンサーinアジア】 縁あってスリランカと20年 この国の未来を応援したい 内海由周さんアジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教アジア系憎悪に激怒、「出稼ぎ大国」不安もフィリピン社会社会一般【生産革新道場】管理者に必要な「責任」を理解させる手法タイ経済マクロ経済雇用・労務テイクオフ：日本の友人が対話アプリ…シンガポール社会社会一般〔トラム〕ＨＳＢＣ、英語スペルミス続々香港社会金融一般社会一般事件