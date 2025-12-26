アジア【マーケット】為替 2025/12/26（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/26アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/26（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/25アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/25（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/24アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/24（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース【アジア自動車データ集】25年11月アジア車両統計自動車楽天モバイル１千万回線、競合は傍観一転し警戒日本ＩＴＩＴ一般通信NEWサッポロが不動産事業売却、4770億円日本食品食品・飲料不動産各国・地域のトップ記事中国【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済PICK UP独自経済マクロ経済NEW香港【25年の10大ニュース】返還後最大の惨事と向き合う独自PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ金融一般証券空運観光メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制選挙災害小売り外食・飲食NEWタイ【25年の10大ニュース】紛争・災害・政局が経済に影独自PICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ