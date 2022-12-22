【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナス

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計天津の１～11月経済統計、鉱工業は横ばい中国-天津経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売りNEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW11月の輸出額６％減、２カ月連続で前年割れタイ経済貿易統計NEW23年の輸出額目標６％増、22年から引き下げベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～11月経済統計、鉱工業は5.3％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ３カ国で前年同月割れ、ベトナムがマイナス転換ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）４カ国で減少シンガポール経済マクロ経済貿易統計