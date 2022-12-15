【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は１％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り上海の１～11月経済統計、鉱工業は0.4％減中国-上海経済マクロ経済統計11月の自動車生産、15％増の19万台タイ車両統計自動車自動車輸出、11月は11％減の8.8万台タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品11月乗用車販売、首位プロドゥアが2.9万台マレーシア車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計貿易統計遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は１％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り上海のスポーツ産業、21年は1740億元規模中国-上海経済マクロ経済統計スポーツ広東省の輸出額、１～11月は6.5％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計電子製品が34カ月ぶり減少 11月輸出受注額、３カ月連続減台湾経済マクロ経済貿易統計自動車輸出、11月は11％減の8.8万台タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品北部２省のスマホ生産９％減 11月、サムスンの影響鮮明にベトナムＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月）前年同月比44％増、８カ月連続２桁増シンガポール経済マクロ経済貿易統計自動車電機石油・石炭・ガス【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月）インドネシアが７割増シンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月）輸出額は23％増ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月）輸出額は１割増で伸び加速シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）輸出額は３％減、マイナス幅が縮小シンガポール経済マクロ経済貿易統計