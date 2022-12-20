インドネシア【続・政経ウオッチ】政府悲願の刑法改正案が可決第38回政治NEW国・地域インドネシア業種政治関連タグインドネシア政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載アジア法規チェック続・インドネシア政経ウオッチアジア法規チェック【続・政経ウオッチ】政府悲願の刑法改正案が可決 第38回インドネシア政治政治一般政策・法律・規制NEW商工省、５法案の策定に向けＮＩＴＩと連携インド経済マクロ経済政策・法律・規制NEW政府ファンド創設法案、下院で可決フィリピン政治政治一般政策・法律・規制下院、大統領の優先法案13本を可決フィリピン政治政治一般政策・法律・規制燃費基準規制に罰金導入、議会が承認インド経済マクロ経済自動車政策・法律・規制修正ビルマ法案が米下院を通過、上院へミャンマー政治政治一般外交続・インドネシア政経ウオッチ【続・政経ウオッチ】政府悲願の刑法改正案が可決 第38回インドネシア政治政治一般政策・法律・規制NEW【続・政経ウオッチ】大統領支持者15万人集会の波紋インドネシア社会社会一般選挙【続・政経ウオッチ】観光客数増加も第３四半期成長を後押しインドネシア経済マクロ経済【続・政経ウオッチ】高まる法の執行状況への不満インドネシア社会社会一般【続・政経ウオッチ】スタートアップ企業で解雇続出インドネシア経済マクロ経済ＩＴ一般雇用・労務【続・政経ウオッチ】大統領は副大統領候補になれるかインドネシア社会社会一般政治一般選挙関連記事【続・政経ウオッチ】雇用創出法は違憲だが有効インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制【続・政経ウオッチ】経済回復は本物なのかインドネシア社会マクロ経済統計社会一般【続・政経ウオッチ】くすぶる大統領批判インドネシア社会社会一般【続・政経ウオッチ】ガルーダ・インドネシアの経営危機インドネシア経済マクロ経済空運財政【続・政経ウオッチ】 注目される税制改革案インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政