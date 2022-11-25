インド【日印国交70年】教育から起業まで女性支援ＳＤＧｓを戦略に、ユニ・チャーム商業NEW国・地域インド業種商業関連タグインド日本保健医療紙・パルプ卸売り小売りイベント雇用・労務社会一般教育関連トピックス・特集・連載日印国交70年、日系の挑戦日印国交70年、日系の挑戦【日印国交70年】教育から起業まで女性支援 ＳＤＧｓを戦略に、ユニ・チャームインド商業保健医療紙・パルプ卸売り社会一般教育イベント雇用・労務小売りNEW【日印国交70年】乳酸菌飲料市場を開拓 地域の浸透、ヤクルトレディ貢献インド食品食品・飲料卸売り小売り【日印国交70年】炊飯器シェア、首位守り32年 パナソニック、異文化理解を徹底インド電機マクロ経済統計電機設備投資社会一般文化・宗教雇用・労務政治一般外交【日印国交70年】マネサール再生物語 ホンダ二輪、新時代へ（下）インド車両自動車二輪車【日印国交70年】ヒーローと歩んだ26年 ホンダ二輪、新時代へ（上）インド車両自動車二輪車関連記事国連の持続開発、日本語版企業事例が発刊日本経済マクロ経済自動車食品・飲料精密機器電力・ガス・水道環境実行計画を発表、５Ｇなど13の有望産業韓国経済マクロ経済自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造電力・ガス・水道設備投資その他サービス倉庫海運メディア政策・法律・規制官民で４兆Ｗ、13の有望事業を育成へ韓国経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車ＩＴ一般通信繊維その他製造電力・ガス・水道設備投資倉庫海運文化・宗教政策・法律・規制13の次世代産業を集中育成：国民所得４万＄実現へ韓国経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機保健医療その他製造精密機器設備投資その他サービス建設・プラントイベント政策・法律・規制【香港を制した巨龍たち】その7・霍英東「戦争とビジネス（3）」香港社会社会一般