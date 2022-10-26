アジア【アジア本ＮＯＷ】『鉄道ビジネスから世界を読む』経済NEWビジネスパーソンにおすすめのアジア関連書籍を、新刊を中心にＮＮＡ編集スタッフがセレクト。今号は、鉄道事業から世界の潮流に迫る新書を紹介。 国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本マクロ経済政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジア本ＮＯＷアジア本ＮＯＷ【アジア本ＮＯＷ】『鉄道ビジネスから世界を読む』アジア経済マクロ経済社会一般政治一般NEW【アジア本ＮＯＷ】『世界珍食紀行』アジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般【アジア本ＮＯＷ】『中国共産党 世界最強の組織 １億党員の入党・教育から活動まで』アジア政治マクロ経済農林・水産社会一般文化・宗教政治一般【アジア本ＮＯＷ】『世界96カ国で学んだ元外交官が教える ビジネスエリートの必須教養 「世界の民族」超入門 』アジア社会マクロ経済建設・プラント社会一般文化・宗教政治一般【アジア本ＮＯＷ】『家計簿からみる中国 今ほんとうの姿』アジア経済マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制【アジア本ＮＯＷ】『「帝国」ロシアの地政学 「勢力圏」で読むユーラシア戦略』アジア政治石油・石炭・ガス電力・ガス・水道社会一般環境文化・宗教雇用・労務政治一般軍事外食・飲食関連記事若者らに広がるビーガン、根幹に「脱搾取」の思想日本食品食品・飲料農林・水産環境外食・飲食＜外務省人事＞オセアニア島しょ３カ国の大使を任命オーストラリア政治政治一般外交「日中韓協力の拡大を」、ソウルで写真展韓国政治イベント政治一般【人事】キョウデン副社長に佐藤周一氏ほか日本社会社会一般【知識探訪】サラワク州の狩猟民にみる人間と動物マレーシア社会社会一般文化・宗教事件