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    【アジア本ＮＯＷ】『鉄道ビジネスから世界を読む』

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    ビジネスパーソンにおすすめのアジア関連書籍を、新刊を中心にＮＮＡ編集スタッフがセレクト。今号は、鉄道事業から世界の潮流に迫る新書を紹介。

    国・地域
    アジア
    業種
    経済
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    アジア本ＮＯＷ

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